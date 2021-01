"Zauważyliśmy, że nie możemy już polegać na innym mocarstwie, trzeba dorosnąć i zająć się sobą"

Sądziliśmy, że jednym z największych powodów radości z tego, że Biden wejdzie do Białego Domu jest jego zobowiązanie do przywrócenia relacji międzynarodowych i powrót tej przywódczej roli. Ale z badań wynika, że ludzie są przekonani, że amerykański system przestał działać - przyznała w rozmowie z brukselskim korespondentem TVN24 Susi Dennison, współautorka raportu dotyczącego postrzegania roli Stanów Zjednoczonych przez Europejczyków. Całość programu "7 dni Unia" do obejrzenia w TVN24 GO.

Europejska Rada Relacji Zagranicznych (ECFR) sporządziła raport dotyczący między innymi tego, jak Europejczycy postrzegają obecnie światową rolę Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w zapewnianiu globalnego bezpieczeństwa. Sondaż przeprowadzono w 11 krajach Unii, także w Polsce.

"Ludzie są przekonani, że amerykański system przestał działać'

O wnioskach, jakie wynikają z tego opracowania, jedna z jego autorek Susi Dennison rozmawiała z reporterem TVN24 Maciejem Sokołowskim w programie "7 dni Unia". Odniosła to też do politycznej zmiany w Białym Domu i do prezydentury Joe Bidena.

- Myślę, że nie ma niespodzianki w tym, że Europejczycy są generalnie zadowoleni z wygranej Bidena. Po jego wyborze przeważają optymiści. Tylko 10 procent jest nastawionych pesymistycznie. To było do przewidzenia. Ale to, co jest najbardziej uderzające, to że nie ma w Europie poczucia, że Ameryka może powrócić jako globalne mocarstwo – mówiła Dennison.

- Sądziliśmy, że jednym z największych powodów radości z tego, że Biden wejdzie do Białego Domu jest jego zobowiązanie do przywrócenia relacji międzynarodowych i powrót tej przywódczej roli. Ale z badań wynika, że ludzie są przekonani, że amerykański system przestał działać, co spowoduje, że Biden będzie zajęty sprawami krajowymi i zażegnaniem podziałów. To dla mniej jeden z najbardziej jasnych przekazów wynikających z tych danych – kontynuowała.

Nowy prezydent USA Joe Biden i nowa wiceprezydent USA Kamala Harris PAP/EPA/Ken Cedeno / POOL

Jak wskazywała, "60 procent Europejczyków uważa, że amerykański system jest w jakiś sposób lub całkowicie zepsuty", przy czym dodała, że "w Polsce takich odpowiedzi jest akurat najmniej, ale ciągle aż 24 procent Polaków tak uważa".

Czy uważasz, że amerykański system polityczny działa dobrze, czy jest zepsuty? Wyniki raportu Europejskiej Rada Relacji Zagranicznych TVN24

"60 procent Europejczyków twierdzi, że (...) musimy sami zrobić więcej"

- Myślę, że nie powinniśmy przeceniać tych odpowiedzi. Z tego wynika raczej, że dla Europejczyków nie jest to już absolutnie założenie, egzystencjalna potrzeba, by to Stany Zjednoczone zapewniały to bezpieczeństwo. Wszędzie jest taka silna mniejszość – 31 procent w Niemczech i 33 procent we Francji, uznające, że amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa już nie są potrzebne – zwróciła uwagę Susi Dennison.

Zauważyła jednak, że to "ciągle część większego obrazu, gdzie cały czas większość uważa, że takie gwarancje mają znaczenie". - Tu znowu Polska jest na skraju tego wykresu, gdzie tylko 15 procent mieszkańców twierdzi, że już nie potrzebuje amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa – dodała.

Współautorka raportu mówiła także, że "z drugiej strony interesujące jest to, że Europejczycy uważają, że dużo bardziej muszą inwestować we własne bezpieczeństwo". - Ogólne wyniki pokazują, że 60 procent Europejczyków twierdzi, że skoro nie możemy już polegać na Ameryce, to musimy sami zrobić więcej. I to też jest duża zmiana – podsumowała. Stwierdziła, że "to jeden pozytywnych efektów epoki Trumpa". - Zauważyliśmy, że nie możemy już polegać na innym mocarstwie, tylko trzeba dorosnąć i zająć się samemu sobą – podkreśliła.

Susi Dennison: z raportu wynika, że nie ma w Europie poczucia, że Ameryka może powrócić jako globalne mocarstwo" TVN24

Autor:mjz/b

Źródło: TVN24