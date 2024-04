Były już nauczyciel z Indianapolis w Indianie, został oskarżony o zachęcanie swoich uczniów do wielokrotnego stosowania przemocy fizycznej wobec 7-letniego chłopca z niepełnosprawnością. Przynajmniej jeden z ataków miał sfilmować - podaje NBC News.

Zgodnie z treścią przytoczonego przez NBC News pozwu, wniesionego przez matkę, nauczyciel miał wielokrotnie "zachęcać i podżegać" do ataków na chłopca, a także "co najmniej raz nagrać", jak rówieśnicy się nad nim znęcają. Ataki miały obejmować "co najmniej trzy pobicia i różne inne formy fizycznej krzywdy czy zastraszania".

Podczas dwóch takich incydentów nauczyciel miał siłą przytrzymywać chłopca, "umożliwiając innym dzieciom bicie i kopanie" 7-latka. Zgodnie z treścią pozwu chłopiec powiedział rodzicom, co spotyka go w klasie 22 września ubiegłego roku. Jego matka została wówczas wezwana do szkoły ze względu na wystąpienie u dziecka ataku histerii.

Nauczyciel z Indianapolis miał zachęcać uczniów do bicia 7-letniego chłopca

O tym, co usłyszała od syna, matka miała wielokrotnie rozmawiać z jego nauczycielem. Ten miał jednak konsekwentnie zaprzeczać prawdziwości zarzutów i utrzymywać, że 7-latek kłamie lub ma problemy psychiczne. W końcu października kobieta mailowo przedstawiła swoje zarzuty dyrektorowi placówki. Ten odczytał jej wiadomość 1 listopada. Jeszcze tego samego dnia nauczyciel został zawieszony.

Również tego dnia z skonfrontowali się z nauczycielem rodzice 7-latka – stwierdzono w treści pozwu. Zgodnie z zamieszczonym tam opisem zdarzeń, podczas spotkania nauczyciel chciał pokazać parze nagranie przedstawiające warunki w klasie. Zamiast tego uruchomił jednak wideo z ataku na ich syna. "Gdy jeden z rodziców próbował wyrwać (nauczycielowi) telefon, ten nieumyślnie zwiększył jego głośność. Przez to rodzice mogli usłyszeć, że to on zachęcał i podżegał do bicia 7-latka" - opisano w treści dokumentu. Po tym spotkaniu złożył wypowiedzenie.

Obecnie dziecko korzysta z edukacji domowej. Zdiagnozowano u niego zespół stresu pourazowego (PTSD), z uwagi na co regularnie korzysta z pomocy terapeuty – dodano w treści pozwu. Pozew matka chłopca złożyła w czwartek. Dzień wcześniej dochodzenie w tej sprawie wszczęła lokalna prokuratura.

Autorka/Autor:jdw//am

Źródło: NBC News