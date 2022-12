Pokażą najnowocześniejszy bombowiec świata. B-21 Raider ma zapewnić USA globalną przewagę

Siły Powietrzne USA w piątek wieczorem po raz pierwszy zaprezentują najnowocześniejszy bombowiec na świecie B-21 Raider. Pierwsza maszyna szóstej generacji, nazywana czasem "czarnym bombowcem", ma zapewnić USA utrzymanie globalnej przewagi w powietrzu. Co wiadomo o objętym jak dotąd tajemnicą B-21? Jakie znaczenie będzie miało wejście do służby pierwszego od ponad 30 lat nowego typu amerykańskiego bombowca?

US Air Force oraz koncern Northrop Grumman 2 grudnia wieczorem (w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego) w Palmdale w Kalifornii po raz pierwszy uchylą rąbka tajemnicy i zaprezentują B-21 Raider. To samolot, na którym oprzeć się ma cała nowa flota strategicznych bombowców USA. Do jej powstania potrzebna była m.in. rozbudowa słynnej tajnej bazy wojskowej Strefa 51 (formalnie Groom Lake) w Nevadzie, a ponieważ początkowo projekt finansowany był z niejawnego, tzw. czarnego budżetu Pentagonu, potocznie nazywano go także "czarnym bombowcem". Dotąd nie zdradzono nawet szczegółów jego wyglądu - udostępniane były jedynie artystyczne wizje oraz fotografia maszyny przykrytej szczelnie płótnem.

Prezentacja nowego samolotu budzi niemałe emocje na całym świecie. To pierwszy od 1988 roku nowy amerykański bombowiec. Program jego budowy jest jednym z najważniejszych w amerykańskich siłach zbrojnych i od początku praktycznie nie notuje żadnych opóźnień, co jest niezwykle rzadko spotykane w dużych i tak zaawansowanych programach zbrojeniowych.

B-21 Raider ma być najnowocześniejszym bombowcem na świecie, trudno wykrywalnym przez radary (stealth) i zdolnym do przenoszenia wszelkiego rodzaju bomb i pocisków w dowolne miejsce na świecie. Zaprojektowany w układzie latającego skrzydła wizualnie przypominać będzie inny cud techniki, który dotychczas był dumą lotnictwa USA - bombowiec B-2.

Pierwszy bombowiec szóstej generacji

B-21 Raider przedstawiany jest jako pierwszy na świecie bombowiec szóstej generacji - żadne inne państwo nie jest nawet bliskie opracowania własnej maszyny tego typu. Producent zapewnia, że szczególny nacisk położono na parametr stealth, czyli maksymalne zmniejszenie wykrywalności lecącego samolotu m.in. przez radary. Z powodu objęcia programu tajemnicą nie są udzielane żadne szczegółowe informacje na temat nowych zastosowanych materiałów i rozwiązań, Amerykanie twierdzą jednak, że osiągnięty postęp jest bardzo duży. - Jeśli mówimy o wykrywalności (B-21), to jest to niesamowicie niska wykrywalność - zapewnia cytowana przez amerykańskie media Kathy Warden, dyrektor wykonawcza w Northrop Grumman. - Usłyszysz go, ale naprawdę go nie zobaczysz - podkreśliła.

Zdolność do niewykrywalnego przez wroga przemieszczania się ma być jednym z fundamentów skuteczności nowego bombowca. Jego zadaniem będzie "pokonanie najlepszej obrony przeciwlotniczej by wykonać precyzyjne uderzenia w dowolnym miejscu na świecie". Mówiąc inaczej przełomowość B-21 Raider ma polegać na tym, że bombowce te mają niezauważone przedostać się przez wrogie systemy radarowe i obrony powietrznej, zaatakować najbardziej wrażliwe wrogie cele naziemne i podziemne, a następnie niepostrzeżenie wycofać się.

Takie zdolności B-21 mają zapewnić USA utrzymanie przewagi powietrznej nad wszystkimi potencjalnymi przeciwnikami na czele z Chinami, które również inwestują olbrzymie środki w modernizację swoich sił zbrojnych. - Potrzebowaliśmy nowego bombowca na XXI wiek, który umożliwi nam mierzenie się ze znacznie bardziej skomplikowanymi zagrożeniami, takimi jak zagrożenia, których pewnego dnia spodziewamy się ze strony Chin i Rosji - w 2015 roku mówiła Deborah Lee James reprezentująca siły powietrzne USA. - B-21 jest wytrzymalszy i może sprostać tym znacznie trudniejszym zagrożeniom - podkreślała przy okazji podpisywania kontraktu na budowę nowej maszyny.

Według Northrop Grumman nowy bombowiec będzie przy tym "cyfrowy" i wykorzystujący technologię chmury. Ma to lepiej przygotować go do szybko zmieniającego się charakteru wyzwań, z którymi będzie musiał się mierzyć w kolejnych dekadach. "Od pierwszego dnia B-21 był projektowany do możliwości błyskawicznego ulepszania", zapewnia producent. W przeciwieństwie do innych samolotów modernizowanie B-21 ma bowiem nie wymagać czasochłonnego wycofywania go i wymiany całych segmentów maszyny. Zamiast tego bombowiec ma być przystosowany do modernizowania za pomocą wszechstronnych aktualizacji oprogramowania. Maszyna ma być także zdolna do łączenia się z innymi samolotami i integracji z różnymi systemami uzbrojenia, również tymi, które dopiero powstaną w przyszłości.

Najnowocześniejszy bombowiec na świecie

Każdy z planowanych co najmniej 100 B-21 Raider kosztować będzie około 750 mln dolarów, czyli znacznie mniej niż używane obecnie najbardziej zaawansowane amerykańskie bombowce B-2. Supernowoczesne B-21 mają stopniowo zastępować służące obecnie bombowce B-1 oraz B-2. Sześć pierwszych maszyn znajduje się obecnie na różnych etapach montażu. Pierwszy lot B-21 Raider ma mieć miejsce w połowie 2023 roku, zaś do służby ma zacząć wchodzić w 2026 lub 2027 roku.

