Miał zgwałcić i zamordować nastolatkę zadając jej 59 ran kłutych. Po 40 latach zatrzymano go dzięki badaniu DNA

Wieczorem 2 września 1982 roku 15-letnia Karen Stitt spotkała się ze swoim chłopakiem. Po randce on odprowadził ją na przystanek autobusowy w pobliżu miejscowości Sunnyvale w Kalifornii. Jak później zeznał, obawiał się, że rodzice będą mieli do niego pretensje o zbyt późny powrót do domu, więc nie zaczekał z dziewczyną na autobus.