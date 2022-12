Kongres USA przyjął ustawę budżetową. Przewiduje miliardy dolarów wsparcia dla Ukrainy

Projekt budżetu federalnego USA został w piątek przyjęty przez Izba Reprezentantów amerykańskiego Kongresu. W ustawie znalazł się między innymi pakiet 45 miliardów dolarów pomocy gospodarczej i wojskowej dla Ukrainy. Do budżetu dołączono też poprawkę, która pozwoli na użycie zajętego majątku oligarchów, by pomóc Ukrainie.

Ustawę poparło w głosowaniu 225 kongresmenów, zaś przeciwko było 201, w tym jedna demokratka, Alexandria Ocasio-Cortez . Dzień wcześniej ustawę uchwalił Senat z pomocą niemal 18 z 50 republikanów. Do zatwierdzenia budżetu doszło na godziny przed końcem obowiązywania obecnego prowizorium. Ustawę wciąż musi podpisać prezydent Joe Biden , który zapowiedział jednak, że zrobi to niezwłocznie.

Miliardy dolarów dla Ukrainy w amerykańskim budżecie

Przyjęte prawo zakłada wydatki budżetowe na poziomie 1,66 bln dolarów do końca września 2023 roku. Ponad połowę tej kwoty - 858 mld USD - stanowią wydatki obronne. Dołączona do niego ustawa o pomocy dla Ukrainy opiewa na 44,9 mld USD, ponad 7 mld więcej, niż wnioskował prezydent Biden.

W czwartek do budżetu dołączono też przyjętą przez aklamację poprawkę umożliwiającą wykorzystanie skonfiskowanego majątku Rosjan objętych amerykańskimi sankcjami na potrzeby wsparcia Ukrainy. Według danych jeszcze z czerwca organy ścigania zajęły aktywa o wartości ponad 30 mld dolarów. - To będzie wybawienie dla cierpiących Ukraińców, to będzie ulga dla amerykańskich podatników (...) to będzie zły dzień dla oligarchów - powiedział jeden ze współautorów poprawki, republikański senator Lindsey Graham.