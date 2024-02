John Kirby dla "Faktów" TVN: Joe Biden potwierdził, że będziemy bronić każdego centymetra terytorium NATO

John Kirby rozmawiał z Marcinem Wroną o zaangażowaniu USA w bezpieczeństwo sojuszników. Korespondent "Faktów" TVN pytał go o to, jak Polska - położona na wschodniej flance NATO - może ufać amerykańskiemu zaangażowaniu i determinacji, gdy wydaje się, że pakiet pomocy dla Ukrainy utknął w martwym punkcie w Izbie Reprezentantów, a Donald Trump kwestionuje art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Joe Biden "bardzo jasno wyraził się o naszym zaangażowaniu na rzecz wszystkich sojuszników z NATO oraz o artykule 5." - podkreślił w odpowiedzi Kirby. - Potwierdził, że będziemy bronić każdego centymetra terytorium NATO, ale miejmy nadzieję, że nie będzie to konieczne – dodał.

Kirby: większość republikanów chce wspierać Ukrainę

- Prezydent mówił też o konieczności silnego przywództwa spikera Mike’a Johnsona (republikanina - red.) w Izbie Reprezentantów, które pomoże uchwalić tę ustawę. Wtedy prezydent ją podpisze, co zapewni dodatkowe możliwości pomocy Ukrainie – dodał.

Na pytanie Marcina Wrony o to, czy jest "plan B' dla Ukrainy, John Kirby zwrócił uwagę, że same USA "potrzebują tego finansowania". – Nic go nie zastąpi. Kongres może sprawić, że będziemy mogli zaspokoić krytyczne potrzeby bezpieczeństwa narodowego – wskazał.