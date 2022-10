Huragan Ian uderzył w Karolinę Południową, na Florydzie mógł zabić kilkadziesiąt osób

Zgodnie z komunikatem Krajowego Centrum Huraganów (NHC) w obu Karolinach i Wirginii może spaść do ponad 30 cm deszczu. Budzi to obawy przed powodziami. W piątek po południu około 300 tys. ludzi w obu Karolinach było pozbawionych prądu.

Biden: odbudowa zajmie miesiące, lata

Zwracając się do mieszkańców Florydy, gdzie wciąż 1,7 mln osób pozostaje bez prądu, Biden powiedział: - Widzimy, przez co przechodzicie i jesteśmy z wami. Zrobimy dla was wszystko, co w naszej mocy aby wam pomóc.