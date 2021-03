Zielona rzeka popłynęła przez Chicago

Rzeka Chicago została zabarwiona na zielono w ramach obchodów przypadającego w najbliższą środę dnia świętego Patryka. Barwnik wprowadzono do wody w tajemnicy przed mieszkańcami miasta. To już drugi rok, kiedy ze względu na epidemię COVID-19 zrezygnowano z organizacji tradycyjnej parady.

Akcja wpuszczenia zielonego barwnika do wody do końca była trzymana w tajemnicy przed mieszkańcami Chicago. Zorganizowano ją w sobotę rano, a nagranie z niej opublikowano dopiero kolejnego dnia. Zdecydowano się na tak krok, by ludzie nie gromadzili się nad rzeką, co sprzyjałoby rozprzestrzenianiu się koronawirusa. To już drugi rok, kiedy z powodu epidemii COVID-19 z okazji dnia świętego Patryka nie odbywa się tradycyjna parada.