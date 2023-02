Wołodymyr Zełenski: Micheil Saakaszwili jest publicznie torturowany przez władze Gruzji

Jak pisze agencja Ukrinform, według Wołodymyra Zełenskiego były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili został otruty, a "teraz jest powoli zabijany". Wcześniej ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec zaapelował do władz Gruzji, by dopuściły go do Saakaszwilego, który - jak przypomniał - ma obywatelstwo ukraińskie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Austrii Alexandrem van der Bellenem oznajmił w środę, że jego zdaniem były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili, odbywający w Tbilisi karę więzienia, jest publicznie torturowany przez władze Gruzji. Prezydent Ukrainy pokazał przy tym zdjęcia przebywającego w szpitalu Saakaszwilego.

Wołodymyr Zełenski apeluje ws. Micheila Saakaszwilego SERGEY DOLZHENKO/PAP/EPA

- To publiczne torturowanie obywatela Ukrainy. Nie poruszam kwestii, dlaczego aresztowano byłego prezydenta Gruzji, jakie są tego konsekwencje dla polityki i demokracji w Gruzji. To jest ich wewnętrzna sprawa. Mówię o aresztowaniu obywatela Ukrainy Micheila Saakaszwilego, który jest codziennie publicznie torturowany. Myślę, że ich celem jest zabicie go - powiedział Zełenski.

Saakaszwili w stanie krytycznym

Wcześniej w środę ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec zaapelował do władz Gruzji, by dopuściły go do Saakaszwilego, który - jak przypomniał - ma obywatelstwo ukraińskie. "Były prezydent Gruzji, obecnie obywatel Ukrainy Micheil Saakaszwili, jest w stanie krytycznym" - napisał Łubinec na Facebooku. Jak dodał, "cały świat śledzi pogarszanie się stanu" byłego prezydenta. Współpracownicy Saakaszwilego oświadczyli we wtorek, że "stan byłego prezydenta jest krytyczny". Władze szpitala temu zaprzeczają i uniemożliwiły mu przeniesienie na oddział intensywnej terapii. Saakaszwili odbywa wyrok sześciu lat więzienia za nadużywanie władzy, co on i jego zwolennicy uważają za karę motywowaną politycznie. Został zatrzymany jesienią 2021 roku po powrocie z Ukrainy. Podczas pobytu na Ukrainie pełnił funkcje rządowe i uzyskał obywatelstwo tego kraju.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:asty/kab

Źródło: PAP