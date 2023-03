Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Odbyło się już 10. spotkanie grupy Ramstein, zajmującej się pomocą zbrojeniową dla Ukrainy, to ważne szczególnie teraz, gdy czuje się, że rosyjska agresja zbliża się do momentu, w którym nie będzie mogła być kontynuowana i wyczerpie się - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski .

> Michaił Korotkow, który jako pierwszy opublikował zdjęcia pociągu pancernego Władimira Putina, opuścił Rosję - napisał dziennik "The Washington Post". Po inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę Korotkow obawiał się, że jego fotografie mogą zostać wykorzystane do oskarżenia go o sabotaż lub terroryzm.