Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 213. dzień. Prezydent USA Joe Biden oświadczył, że rozpoczęte referenda w czterech okupowanych rejonach Ukrainy to "oszustwo". Dodał, że Waszyngton "nigdy nie uzna ukraińskiego terytorium za nic innego jak za część Ukrainy" i jest gotów nałożyć na Rosję dodatkowe sankcje. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Około 20 tysięcy rosyjskich żołnierzy na zachodnim brzegu Dniepru w okolicach położonego na południu Ukrainy Chersonia może zostać otoczonych i zniszczonych przez siły ukraińskie, jeżeli rosyjscy dowódcy nie zarządzą odwrotu - pisze dziennik "The National", opierając się na źródłach w zachodnich rządach.

> Na okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy trwają referenda dotyczące przyłączenia do Federacji Rosyjskiej . Niezależne media i urzędnicy donoszą o nadużyciach ze strony okupantów - zmuszaniu do głosowania, groźbach - a także o niezachowaniu zasad głosowania.

> Prezydent USA Joe Biden oświadczył, że rozpoczęte referenda w czterech okupowanych rejonach Ukrainy to "oszustwo". Dodał, że Waszyngton "nigdy nie uzna ukraińskiego terytorium za nic innego jak za część Ukrainy" i jest gotów nałożyć na Rosję dodatkowe sankcje.

> Popełnienie w Ukrainie zbrodni wojennych potwierdził w piątek Erik Mose, przewodniczący komisji śledczej ONZ do spraw Ukrainy. Zaznaczył przy tym, że komisja nie posiada jeszcze dowodów na stwierdzenie, czy popełnione zostały również zbrodnie przeciwko ludzkości - poinformowała agencja Reutera.

> Wystąpienie Siergieja Ławrowa zszokowało słuchaczy, bo nawet nie próbował odnieść się do zarzutów wobec Rosji - komentował w rozmowie z Marcinem Wroną minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Stwierdził, że "trudno wyobrazić sobie sprawiedliwe zakończenie wojny bez pociągnięcia winnych do odpowiedzialności". Zaznaczył jednak, że wymagana jest do tego wola polityczna.