Reakcje światowych polityków na rosyjski atak na galerię handlową w Krzemieńczuku

Rada Bezpieczeństwa ONZ omówi rosyjskie ataki przeciwko celom cywilnym w Ukrainie - przekazała ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield. Atak rakietowy na galerię handlową w Krzemieńczuku został skrytykowany przez europejskich przywódców - między innymi przez premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, prezydenta Francji Emmanuela Macrona i prezydenta RP Andrzeja Dudę. "Prezydent Rosji Putin i osoby odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności" - napisali we wspólnym oświadczeniu przywódcy państw grupy G7. Głos w tej sprawie zabrał również szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken.

Do 18 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na centrum handlowe w Krzemieńczuku na Ukrainie - podano we wtorek rano.

Rada Bezpieczeństwa ONZ omówi we wtorek rosyjskie ataki przeciwko celom cywilnym na Ukrainie - poinformowała w poniedziałek ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield.

Reakcje na rosyjski atak rakietowy w Krzemieńczuku

"Odrażające. Absolutnie odrażające. Rada Bezpieczeństwa ONZ spotka się jutro, by omówić rosyjskie okrucieństwa przeciwko cywilom. Musimy w dalszym ciągu pociągać Rosję do odpowiedzialności" - oznajmiła Thomas-Greenfield na Twitterze odnosząc się do rosyjskiego ataku rakietowego w Krzemieńczuku.