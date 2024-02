Media: ukraińskie siły przeprowadziły atak na dużą fabrykę w Rosji

Interfax-Ukraina, powołując się na źródło rządowe poinformował, że siły ukraińskie przeprowadziły atak na jeden z największych kombinatów metalurgicznych w Rosji. Zakład znajduje się w Lipiecku, około 300 kilometrów od ukraińskiej granicy. Miało dojść do pożaru i ewakuacji pracowników. "Surowiec z tego przedsiębiorstwa jest wykorzystywany do produkcji rosyjskich rakiet, artylerii, dronów" - przekazała ukraińska agencja informacyjna.

"To jeden z największych kombinatów metalurgicznych w Rosji, produkujący na potrzeby przemysłu obronnego Rosji i realizujący dużo państwowych zamówień. Surowiec z tego przedsiębiorstwa jest wykorzystywany do produkcji rosyjskich rakiet, artylerii, dronów itd." - przekazała agencja.

Właścicielem kombinatu jest Władimir Lisin, rosyjski oligarcha związany z Władimirem Putinem . Według szacunków magazynu "Forbes" Lisin to jeden z trzech najbogatszych ludzi w Rosji.

Ukraińskie służby mówią o dużym pożarze i ewakuacji

Według ukraińskich służb specjalnych w kombinacie wybuchł duży pożar, po czym przystąpiono do ewakuacji pracowników. Ukraińskie drony miały trafić w instalacje służące do schładzania nieoczyszczonego gazu koksowniczego, co może na długi czas wstrzymać proces produkcyjny.