Po ostrzale Odessy. "Zginęły trzy pokolenia jednej rodziny", "Zwierzęta, spłoniecie w piekle"

Komunikat rosyjskiego ministerstwa obrony

Na nagraniu, opublikowanym przez mera Odessy Hennadija Truchanowa, widać zniszczenia wielopiętrowego budynku. - Rosjanie nazywają to atakowaniem obiektów wojskowych. To, co znajduje się za moimi plecami (uszkodzony blok), to nie jest obiekt wojskowy. Wśród ofiar jest trzymiesięczna dziewczynka, która nie zdążyła zobaczyć, czym jest życie. Spłoniecie w piekle, zwierzęta - nie krył oburzenia Truchanow.