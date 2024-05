798 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Trzy osoby zginęły, a kolejne trzy zostały ranne w środę nad ranem w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Odessę na południu Ukrainy - powiadomił szef władz obwodu odeskiego Ołeh Kiper w komunikacie na Telegramie. Podsumowujemy, co wydarzyło się w ostatnich godzinach w Ukrainie i wokół niej.

> Ukraińskie władze opublikowały nagranie z kamery monitoringu, na którym widać wcześniejszy ostrzał Odessy. W wyniku ataku doszło do serii eksplozji. Rosjanie uderzyli we wtorek pociskiem balistycznym z ładunkiem kasetowym w jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w mieście. Zginęło co najmniej pięć osób, a 32 zostały ranne.