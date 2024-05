800 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Rada Europy upoważniła swoją sekretarz generalną Mariję Pejczinović Burić do przygotowania specjalnego trybunału do osądzenia zbrodni Rosji przeciwko Ukrainie - poinformowała agencja AP. Prezydent Francji "nie wyklucza" wysłania swoich wojsk na Ukrainę. Podsumowujemy, co wydarzyło się w ostatnich godzinach w Ukrainie i wokół niej.