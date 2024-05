799 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Ukraińskie drony próbowały zaatakować infrastrukturę energetyczną w obwodzie smoleńskim w Rosji - poinformowała agencja Reutera, powołując się na gubernatora Wasilija Anokina. Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodów charkowskiego na północnym wschodzie i w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Rosjanie znów zaatakowali Odessę. Podsumowujemy, co wydarzyło się w ostatnich godzinach w Ukrainie i wokół niej.

> Drony zaatakowały w nocy z wtorku na środę rafinerię w Riazaniu w Rosji - poinformowały władze obwodu riazańskiego i rosyjskie niezależne kanały na Telegramie. To kolejny atak na zakład, należący do koncernu Rosnieft. Według portalu Politico po zmasowanych ostrzałach rafinerii i baz paliwowych Rosja, największy dostawca ropy na świecie, zaczyna mieć problem z benzyną.

> Departament Stanu USA oskarżył Rosję o pogwałcenie zakazu stosowania broni chemicznej poprzez użycie przeciwko ukraińskim żołnierzom środka duszącego - chloropikryny. Nie był to odosobniony przypadek - podkreślono.

> Ukraiński oficer Dmytro Płys, cytowany na profilu dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy na Facebooku, zapewnia, że on i jego towarzysze broni są gotowi kontynuować zestrzeliwanie wrogich samolotów, rakiet i dronów - potrzebują do tego jednak broni. Wojskowy przyznaje, że brak pocisków przeraża go bardziej niż podejmowanie zadań bojowych pod Bachmutem.