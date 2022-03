Mer Czernihowa apeluje o utworzenie korytarzy humanitarnych

Władysław Atroszenko przekazał, że przez ostatnie dni udawało się w Czernihowie okresowo podłączać energię elektryczną. - Teraz jednak widzimy, że dalej jest to praktycznie niemożliwe. Jeśli uda się nam połączyć sieci na jakąś godzinę, to będzie to cud. Spodziewamy się pogorszenia sytuacji. Wszystkie sieci są zniszczone - powiedział mer.