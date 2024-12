"Mamy dane", "znacząca liczba". Zełenski o żołnierzach Kima

Rosjanie zaczęli wykorzystywać do szturmów żołnierzy z Korei Północnej - oznajmił w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Celem sił rosyjskich, wspieranych przez żołnierzy armii Kim Dzong Una, jest całkowite wyparcie wojsk ukraińskich z obwodu kurskiego w Rosji.

"Mamy dane mówiące o tym, że Rosjanie zaczęli wykorzystywać do szturmów żołnierzy z Korei Północnej i jest to znacząca liczba" - przekazał Wołodymyr Zełenski w sobotnim przemówieniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Prezydent Ukrainy dodał, że żołnierze armii Kim Dzong Una "trafiają do połączonych jednostek i są wykorzystywani w operacjach w obwodzie kurskim". "Na razie tylko tam. Mamy jednak informacje, że mogą być wykorzystywani także na innych odcinkach frontu. Straty wśród nich są już zauważalne" - dodał Zełenski.

Ukraina "będzie się bronić"

"Moskwa wciągnęła w tę wojnę kolejne państwo (KRLD - red.), i to w maksymalnym możliwym stopniu. A jeśli to nie jest eskalacja, to czym jest eskalacja, o której wielu mówiło?" - zapytał ukraiński przywódca.