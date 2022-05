Władze Mariupola: bombardowanie Azowstalu może doprowadzić do katastrofy na światową skalę

Bombardowanie Azowstalu w Mariupolu mogło uszkodzić instalację, w której znajdują się dziesiątki tysięcy ton skoncentrowanego roztworu siarkowodoru. Wyciek tej cieczy całkowicie zabiłby florę i faunę Morza Azowskiego - poinformowała w środę agencja Interfax-Ukraina, powołując się na mariupolską radę miejską. Dodano, że mogłoby to skutkować katastrofą ekologiczną na skalę światową.

Powstało zagrożenie całkowitego zniszczenia życia w Morzu Azowskim. Bombardowanie Azowstalu mogło uszkodzić instalację, w której znajdują się dziesiątki tysięcy ton skoncentrowanego roztworu siarkowodoru. Wyciek tej cieczy całkowicie zabiłby florę i faunę Morza Azowskiego. Następnie niebezpieczne substancje mogą trafić do mórz Czarnego i Śródziemnego - poinformowała agencja, przytaczając zamieszczony na Telegramie wpis Rady Miejskiej Mariupola.

Wadym Bojczenko, mer Mariupola , powiedział, że konieczne jest natychmiastowe dopuszczenie do obiektu międzynarodowych ekspertów oraz ONZ w celu zapoznania się z sytuacją i zapobieżenia "katastrofie ekologicznej na światową skalę".

Wkrótce wojska ukraińskie będą dysponować siłami do przepędzenia okupantów z Mariupola, dlatego też Rosjanie prewencyjnie niszczą ważny dla Ukrainy kompleks przemysłowy. Chcą zetrzeć z powierzchni ziemi jakiekolwiek ślady przypominające o heroicznych czynach ukraińskich żołnierzy. Okupanci nie są zainteresowani w odbudowie i rozwoju Mariupola, dla nich jest to jedynie terytorium dla stworzenia "krymskiego korytarza" - czytamy we wpisie urzędników opublikowanym w mediach społecznościowych przytoczonym przez portal Ukrainska Prawda.