Tysiące migrantów koczuje pod mostem na granicy USA i Meksyku

Most łączy miasto Del Rio w Teksasie w USA z miastem Ciudad Acuna w Meksyku. Jak podaje Reuters, powołując się na słowa Bruno Lozano, burmistrza Del Rio, w czwartek wieczorem pod mostem koczowało ponad 10,5 tysiąca migrantów. Pochodzą głównie z Haiti, ale też z Kuby, Wenezueli i Nikaragui. Chcą się przedostać do Stanów Zjednoczonych.

Wodę pitą i jedzenie dostarczają uchodźcom pogranicznicy, ale - jak przyznają - nie starcza dla wszystkich. Niektórzy uchodźcy wracają do Meksyku, by uzupełnić zapasy. Na miejscu jest 20 przenośnych toalet. - Staramy się przywieźć wszystko, co się da, ale to logistyczny koszmar - powiedział cytowany przez "Washington Post" Jon Anfinsen, pogranicznik z Del Rio.