TSUE zdecydował w sprawie dokumentów córki mającej dwie matki

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że małoletni obywatel każdego kraju UE ma prawo do dowodu lub paszportu na podstawie akt cywilnych z rodzicami tej samej płci. Zdaniem TSUE państwo członkowskie, którego to dziecko jest obywatelem, jest zobowiązane do wydania mu dowodu tożsamości lub paszportu bez konieczności uprzedniego sporządzenia aktu urodzenia przez organy krajowe.

TSUE: więzi rodzinne uznane w jednym z kraju, muszą być uznane w także w innych

Wtorkowy wyrok TSUE wskazuje, że władze Bułgarii są zobowiązane do wydania swojej obywatelce dowodu tożsamości lub paszportu "bez konieczności uprzedniego sporządzenia aktu urodzenia przez organy krajowe". "Państwo to jest także zobowiązane do uznania dokumentu pochodzącego od przyjmującego państwa członkowskiego umożliwiającego wspomnianemu dziecku korzystanie, wraz z każdą z tych dwóch osób, z przysługującego mu prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Unii" - czytamy dalej w komunikacie unijnego trybunału.