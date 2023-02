Turcja i Syria. Ludzie krzyczą uwięzieni w gruzach. Coraz więcej zabitych w trzęsieniu ziemi

Krzyki ludzi wciąż uwięzionych pod gruzami wypełniły noc i wczesny ranek, a krewni opłakują swoich bliskich – pisze o sytuacji w Turcji i Syrii agencja Reutera. Na granicy obu państw w wyniku olbrzymiego trzęsienia ziemi zginęły co najmniej 4000 osób, a kolejnych kilkanaście tysięcy jest rannych.

W poniedziałek nad ranem południowo-wschodnią Turcję i północną Syrię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie ok. 7,8. W jego wyniku zawalały się całe bloki mieszkalne i szpitale. Tureckie i syryjskie służby przekazały w nocnych komunikatach, że w związku z trzęsieniem ziemi i wstrząsami wtórnymi zginęły co najmniej 4000 osób.

Jak pisze Reuters, w Turcji to co najmniej 2921 zabitych. W Syrii zginęły co najmniej 1444 osoby, ale w kraju tak zniszczonym i podzielonym przez dekadę wojny domowej oszacowanie strat i prowadzenie akcji ratunkowych jest zdecydowanie trudniejsze.