Talibowie zakazują wszelkich protestów. Szef Pentagonu o możliwym "odrodzeniu się" Al-Kaidy w Afganistanie

Wojsko USA jest w stanie powstrzymać Al-Kaidę lub jakiekolwiek inne ekstremistyczne zagrożenie pochodzące z Afganistanu - zapewnił sekretarz obrony Lloyd Austin. Mówił również, że Al-Kaida, która 20 lat temu wykorzystała Afganistan jako bazę do ataku na USA, może próbować odrodzić się w tym kraju po wycofaniu kontyngentu amerykańskiego. Tymczasem zapadła jedna z pierwszych decyzji po utworzeniu rządu tymczasowego w Kabulu: MSW zakazało wszelkich demonstracji i protestów.

Daliśmy do zrozumienia talibom, że oczekujemy, by do tego nie dopuścili - powiedział Lloyd Austin o ewentualnej możliwości ponownego wykorzystania rządzonego teraz przez talibów Afganistanu jako bazy Al-Kaidy. Amerykański minister obrony rozmawiał w Kuwejcie z grupą dziennikarzy przy okazji zakończenia swojej czterodniowej wizyty w krajach Zatoki Perskiej, którą odbył z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem.