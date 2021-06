"Wzruszający gest przyjaźni". Waszyngton wspiera Tajwan szczepionkami ku niezadowoleniu Chin

Waszyngton, konkurując z Pekinem o geopolityczne wpływy "dyplomacją szczepionkową", początkowo obiecał przekazać wyspie 750 tysięcy dawek, ale zwiększył tę liczbę o kolejne 2,5 miliona, gdy administracja prezydenta Joe Bidena zobowiązała się do rozesłania 80 milionów amerykańskich dawek na cały świat - podała agencja Reutera.

"Co za widok! Co za gest!" minister spraw zagranicznych Tajwanu Joseph Wu napisał w sobotę na Twitterze podziękowanie, podając link do zdjęć szczepionek załadowanych na Boeinga 777 na lotnisku w Memphis.