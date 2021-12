Pomimo sankcji litewska kolej transportuje białoruski surowiec. Minister gotów złożyć rezygnację

Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis zapowiedział, że jest gotów podać się do dymisji. Kroki taki zamierza ewentualnie podjąć w związku z decyzją kolei państwowych o kontynuowaniu w grudniu przewozów białoruskiego potażu, pomimo sankcji USA wobec jego producenta - firmy Biełaruśkalij.

Kolejna seria sankcji na Białoruś

2 grudnia amerykański resort skarbu ogłosił, że w koordynacji z UE, Kanadą i Wielką Brytanią nałożono kolejną serię sankcji na Białoruś . "Te sankcje potwierdzają zobowiązanie władz USA, by nakładać koszty na reżim Łukaszenki za umożliwianie korupcji, łamanie praw człowieka, nieludzkie wykorzystywanie narażonych ludzi i organizowanie nieregularnej migracji oraz ataki przeciwko swobodom demokratycznym i międzynarodowym normom" - napisano w komunikacie resortu.

Sankcje dotknęły między innymi powiązane z reżimem koncerny potasowe Białoruską Spółkę Potasową, Sławkalij, Agrorozkwit, firmy z białoruskiego sektora obronnego Biełtecheksport, AGAT, Kidma Tech i Gardserwis, a także białoruskie linie lotnicze TransAVIAexport, wraz z należącymi do nich samolotami.

Wojna hybrydowa

Polska, Litwa, Łotwa i Estonia zarzucają Białorusi zorganizowanie przerzutu imigrantów na ich terytorium w ramach tak zwanej wojny hybrydowej. We wspólnym oświadczeniu w sierpniu premierzy Polski i krajów bałtyckich ocenili, że kryzys na granicach z Białorusią został zaplanowany i systematycznie zorganizowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Wezwali też władze białoruskie do zaprzestania działań prowadzących do eskalacji napięć. NATO i Unia Europejska podzielają opinię swoich wschodnich członków.