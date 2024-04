"Tygodniowa zasadzka". Nowe informacje o strąceniu rosyjskiego bombowca

Budanow mówił, że Rosja ma więcej bombowców dalekiego zasięgu Tu-22M3. Nie podał liczby. Podkreślił, że jest to "pierwsze zestrzelenie takiej maszyny w czasie wojny, co oznacza, że ukraińskie miasta, atakowane z użyciem tych bombowców, będą bardziej bezpieczne". Szef wywiadu wyjaśnił, że samolot Tu-22M3 używał rakiet Ch-22, które powodowały bardzo duże zniszczenia.

"Cios" w reputację Rosji

Wojskowy wyjaśniał, że Tu-22M3 może zabrać na pokład dwie rakiety Ch-22, które mają bardzo dużą prędkość – prawie cztery tysiące kilometrów na godzinę, a także superciężką głowicę bojową – 960 kilogramów. Ch-22 - wyjaśniał Czernyka, to bardzo niebezpieczny pocisk, zdolny do uderzenia w odległości do 600 kilometrów. Aby trafić w jakiś poważny cel, bombowiec musi zbliżyć się do ukraińskiej granicy na odległość 150–200 kilometrów.