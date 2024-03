Zamach w Moskwie. Na te pytania wciąż brakuje odpowiedzi

Meduza próbuje znaleźć odpowiedź na dziesięć pytań, które - w ocenie portalu - stanowią "białe plamy" na drodze do wyjaśnienia sprawy zamachu pod Moskwą.

Ilu zamachowców brało udział w ataku?

Meduza próbuje znaleźć odpowiedź między innymi na pytanie o to, ilu było zamachowców, którzy 22 marca zaatakowali salę koncertową Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą.

"Śledczy o tych dwóch osobach nie informowali. Były także doniesienia o domniemanym terroryście, którego miał obezwładnić mężczyzna, który przyszedł na koncert. Według relacji świadków, zaatakował on napastnika, gdy ten przeładowywał karabin automatyczny, odebrał mu broń i uderzył go kolbą. Nie wiadomo, co stało się później z przestępcą" - napisała Meduza.