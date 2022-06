Prezydent Indonezji: przekazałem Putinowi wiadomość od Zełenskiego

Kwestia nawozów stała się bardzo ważna dla Indonezji. Brak dostępu do nich może oznaczać poważne problemy dla ponad 200-milionowego kraju, jednak atak na Ukrainę wymusił wprowadzenie przez Zachód szerokich sankcji na Rosję.

Widodo, który w imieniu swego kraju sprawuje obecnie rolę przewodniczącego grupy G20 przekazał na wspólnej z Putinem konferencji prasowej w Moskwie, że zwrócił się do najbardziej uprzemysłowionych krajów świata z grupy G7 o to, by nawozy produkowane w Rosji pozostały poza listą towarów objętych sankcjami. Prezydent Indonezji zaznaczył, że światowe problemy z zaopatrzeniem w żywność wynikną również z niedostępności tej, produkowanej w Ukrainie.