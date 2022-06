Rozmowa prezydentów Polski, Ukrainy i Słowacji. Mówili o integracji Ukrainy z Unią Europejską

Prezydent Andrzej Duda razem z prezydentami Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i Słowacji Zuzaną Czaputovą rozmawiali w poniedziałek o koordynacji działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do członkowska w Unii Europejskiej.

"Bardzo ważna rozmowa prezydentów: Polski, Ukrainy i Słowacji. Andrzej Duda , Wołodymyr Zełenski i Zuzana Czaputova omówili koordynację działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w UE . Prezydent Andrzej Duda mówił m.in. o niedawnej wizycie w Portugalii i Włoszech. Omawiano kolejne kroki" - napisał na Twitterze.

W ubiegłym tygodniu Andrzej Duda odwiedził Portugalię, Włochy i Rumunię. W Portugalii i we Włoszech prezydent rozmawiał z przywódcami tych krajów - Marcelo Rebelo de Sousą oraz Sergio Mattarellą. Duda przekonywał do jak najszybszego przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej.