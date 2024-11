Pożary paczek w magazynach firm logistycznych w Europie. "Wiemy, kto stoi za tymi operacjami"

Amerykański dziennik "The Wall Street Journal" podał w poniedziałek, że paczki były częścią rosyjskiej tajnej operacji mającej na celu wzniecanie pożarów w samolotach transportowych i pasażerskich lecących do USA i Kanady .

We wtorek do tej kwestii odniósł się Kestutis Budrys, starszy doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy. - Musimy zneutralizować źródło, a wiemy, kto stoi za tymi operacjami, to rosyjski wywiad wojskowy - powiedział w wywiadzie dla rozgłośni Żiniu radijas. Zasugerował, że w odpowiedzi na to Sojusz Północnoatlantycki "mógłby wzmocnić zdolności wywiadowcze w regionie".