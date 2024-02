Pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 11 lutego

1. Węgierska prezydent Katalin Novak podała się do dymisji

- Popełniłam błąd. Dziś jest ostatni dzień, w którym zwracam się do was jako głowa państwa – oświadczyła Novak w przemówieniu transmitowanym w państwowej telewizji.

Dyrektor domu dziecka, którego ofiarą w latach 2004-2016 padło co najmniej dziesięciu nieletnich, otrzymał wyrok ośmiu lat więzienia.

2. Zatrzymany kierowca, który śmiertelnie potrącił 10-latka i uciekł

W piątek w nocy w Wawrowie w województwie lubuskim mężczyzna potrącił 10-latka, który miał jechać na ferie do Zakopanego. Dziecko zmarło w szpitalu, sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. W sobotę po południu policja zatrzymała kierowcę podejrzewanego o spowodowanie tego wypadku. To 26-latek z Gorzowa Wielkopolskiego, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Przy zatrzymaniu znaleziono przy nim narkotyki. Zatrzymane zostały także dwie inne osoby - to 28-letni brat podejrzewanego oraz 24-letnia kobieta, którzy według ustaleń policji mieli utrudniać śledztwo.