BBC informuje, że jednym z pierwszych pacjentów, którego zaszczepiono nowym specyfikiem, jest 52-letni Steve Young, muzyk ze Stevenage. W sierpniu ubiegłego roku wycięto u niego czerniaka ze skóry głowy. Szczepionka ma teraz pomóc układowi odpornościowemu rozpoznać i zniszczyć wszelkie pozostałe komórki nowotworowe. - To daje mi poczucie, że naprawdę robię coś, by walczyć z niewidzialnym wrogiem - mówił Young w BBC Radio 4.

"Spersonalizowana" szczepionka na czerniaka. Jak działa

Szczepionka mRNA-4157 (V940) wykorzystuje tę samą technologię, co obecne szczepionki przeciw COVID-19. Lekarze podają ją z innymi lekami wspomagającymi układ odpornościowy w eliminowaniu komórek nowotworowych. Co oznacza, że szczepionka jest "spersonalizowana"? Według BBC jej skład jest dopasowywany do pacjenta - tworzony tak, by pasował genetycznie do nowotworu u konkretnego chorego. Ma stymulować organizm do tworzenia białek lub przeciwciał atakujących markery lub antygeny konkretnych komórek rakowych - pisze portal.