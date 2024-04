Wojna hybrydowa w głębinach. "Bezpieczeństwo niemal miliarda ludzi jest zagrożone"

W ostatnich 18 miesiącach na Bałtyku doszło do dwóch poważnych zdarzeń, w których uszkodzona została podwodna infrastruktura o dużym znaczeniu dla państw Zachodu. We wrześniu 2022 roku doszło do wybuchów na gazociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Z kolei w październiku 2023 roku uszkodzony został podmorski gazociąg Balticconnector. Mimo szeroko zakrojonych dochodzeń, przyczyny żadnego z powyższych zdarzeń nie zostały dotąd oficjalnie wyjaśnione. W przypadku Balticconnector fińskie władze wskazały jednak, że najprawdopodobniej został uszkodzony celowo przez "siły zewnętrzne".