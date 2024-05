Są coraz dalej od Rosji. 20 października podejmą wielką decyzję

Reuters cytujący lokalne media podał, że inicjatywę dotyczącą jesiennego referendum poparło 56 deputowanych do 101-osobowego parlamentu. W głosowaniu nie wzięło udziału 24 posłów. Wcześniej mołdawski Sąd Konstytucyjny wyraził zgodę na przeprowadzenie referendum w dniu, w którym zaplanowano wybory prezydenckie.

Mołdawski portal Newsmaker napisał, że pytanie, na które odpowiedzą głosujący, zostało zmienione. Zamiast "czy jesteś za przystąpieniem Mołdawii do UE?" na karcie do głosowania pojawi się: "czy popierasz wprowadzenie integracji europejskiej do konstytucji Mołdawii?".