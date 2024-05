Przejście Kremla od twierdzeń o prześladowaniach osób mówiących językiem rosyjskim do prześladowania tych, które mówią po mołdawsku, wskazuje, że Kreml usiłuje prawdopodobnie uzasadnić przyszłą napaść na całą Mołdawię - stwierdził w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Jak dodał, wcześniej Rosja wykorzystała podobną narrację do uzasadnienia inwazji na Ukrainę.

Nawiązując do uznania w 2023 roku rumuńskiego za język państwowy w Mołdawii, Zacharowa oznajmiła: "W jedną sekundę język mołdawski pociągnięciem pióra rządu (prezydentki Mai) Sandu przeistoczył się w rumuński. A cóż to jest, jeśli nie elementy ludobójstwa wobec innego narodu?". ISW podkreślił też, że Zacharowa postawiła absurdalny zarzut, iż władze Mołdawii stosują "praktyki eugeniczne" podobne do tych w Trzeciej Rzeszy.