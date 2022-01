Lotniskowiec USS Truman przejdzie pod komendę NATO. Komentarz Jensa Stoltenberga

Grupa uderzeniowa lotniskowca USS Harry S. Truman przejdzie pod komendę NATO w ramach ćwiczeń Neptune Strike na Morzu Śródziemnym. Z zadowoleniem informację o tym przyjął sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

13 stycznia norweski portal The Barents Observer podał, że dwie grupy uderzeniowe lotniskowców HMS Prince of Wales i USS Harry S. Truman dołączą do manewrów Cold Response prowadzonych pod egidą Norwegii, co jest odpowiedzią na rozlokowanie przez Rosję na Morzu Barentsa antyokrętowego pocisku hipersonicznego Zircon 3M22.

"To silny sygnał o transatlantyckiej jedności. NATO zawsze robić będzie to co konieczne, by ochraniać i bronić sojuszników" - napisał na Twitterze sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Manewry Cold Response na Morzu Śródziemnym

Ćwiczenia Cold Response, które rozpoczną się w marcu, będą największymi manewrami NATO za kołem podbiegunowym od lat 80. Będzie w nich uczestniczyć około 35 tys. żołnierzy z 29 krajów.

Jak wyjaśnia The Barents Observer, ćwiczenia te planowane są od dawna i nie są bezpośrednio związane z eskalacją napięć wywołaną groźbą rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale "konflikt we Wschodniej Europie może wylać się ku Arktyce, ponieważ na Półwyspie Kolskim rozlokowane są jedne z najpotężniejszych systemów obronnych Rosji, włącznie z hiepersonicznymi pociskami rakietowymi".

Podczas spotkania szefów dyplomacji państw Sojuszu 7 stycznia Stoltenberg oświadczył, że Rosja umacnia swe pozycje militarne wokół Ukrainy, a ryzyko nowego konfliktu jest realne.

Rosja żąda gwarancji bezpieczeństwa

W grudniu MSZ Rosji opublikowało propozycje dotyczące tzw. gwarancji bezpieczeństwa, których Moskwa domaga się od Zachodu. Jest to projekt "traktatu pomiędzy Federacją Rosyjską i Stanami Zjednoczonymi o gwarancjach bezpieczeństwa" oraz projekt umowy Rosja-NATO.

Projekt traktatu z USA zawiera 8 punktów. Artykuł 4., jak się ocenia - kluczowy dla Moskwy - głosi: "Stany Zjednoczone Ameryki zobowiązują się do wykluczenia dalszego rozszerzania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na kierunku wschodnim i do odmowy przyjęcia do Sojuszu państw należących wcześniej do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich".

USA odrzucają propozycje Rosji ws. rozszerzania NATO

W piątek w Genewie sekretarz stanu USA Antony Blinken i rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow rozmawiali na temat ryzyka rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz propozycji Kremla dotyczących NATO. Departament Stanu USA ogłosił już wcześniej, a w piątek Blinken powtórzył, że te propozycje Rosji są nie do przyjęcia.

Zgoda na ograniczenie przyjmowania nowych członków Sojuszu stałaby w sprzeczności z Art. 10 traktatu założycielskiego NATO. Stanowi on, że organizacja może przyjąć do swego grona każde państwo europejskie, które się o to ubiega i może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa regionu północnoatlantyckiego oraz jest w stanie spełnić warunki stawiane krajom członkowskim - wyjaśnia AP.

