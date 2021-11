Szef dyplomacji Finlandii komentuje napływ migrantów z terytorium Białorusi. Chce wzmocnienia działalności Frontexu

Szef Fińskiego Urzędu do spraw Migracji Jari Kahkonen przekazał we wtorek, że jesienią przez Białoruś do Finlandii przybyło około 20-30 uchodźców, głównie pochodzących z Iraku. Rząd rozważa tymczasowe zamknięcie granic, jeśli sytuacja się pogorszy. - To jest atak hybrydowy i trzeba się przeciwstawić temu wspólnie - powiedział we wtorek minister spraw zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto.