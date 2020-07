Rekordowe skoki nowych infekcji w unijnych krajach. Wielka Brytania wycofuje się z luzowania ograniczeń

Także w Danii w ostatnich dniach odnotowano najwyższą od początku maja liczbę nowych przypadków: w piątek potwierdzono 64, w czwartek 97, a w środę 57. Jednym z lokalnych ognisk epidemii jest rzeźnia Danish Crown w Ringsted na wyspie Zelandia, gdzie liczba zakażonych robotników wzrosła w ciągu kilku dni z trzech do 32. Do domów odesłano 100 pracowników, a przed zakładem powstało mobilne centrum testowe.

Mimo to d soboty Dania otwiera granice ze Szwecją, gdzie w piątek odnotowano cztery przypadki śmiertelne wśród zakażonych oraz 322 przypadki infekcji koronawirusem. Duńskie władze zalecają co prawda "zakładanie maseczek ochronnych w sytuacjach, gdy trudno jest zachować dystans, np. w autobusach komunikacji publicznej", jednak nie przewidują stosowania środków przymusu ani kar.

Z kolei w Belgii według danych instytutu zdrowia publicznego Sciensano, od 21 do 27 lipca średnio 371 osób każdego dnia otrzymało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. To o 62 procent więcej niż w czasie siedmiu dni poprzedzających, kiedy było to 228 osób. Jednocześnie jak informuje w piątek nadawca VRT liczba osób hospitalizowanych w kraju z powodu COVID-19 nadal rośnie - od 24 do 30 lipca do szpitali przyjmowano średnio 24 osoby dziennie, czyli o 60 proc. więcej niż od 17 do 23 lipca.