"Trzecia fala może być najtrudniejsza"

Rząd federalny w Niemczech planuje we wtorek zaostrzenie przepisów dotyczących walki z COVID-19, tak aby mógł wprowadzać "blokady" w całym kraju. Mimo zniesienia stanu wyjątkowego w Czechach nadal obowiązuje zakaz spotkań powyżej dwóch osób.

Obecny wskaźnik zakażeń koronawirusem w Niemczech jest o wiele za wysoki – oceniła w poniedziałek kanclerz Angela Merkel. - Testy pomogą nam zbudować "most" do czasu, aż szczepienia zaczną działać - powiedziała na wirtualnym otwarciu międzynarodowych targów w Hanowerze, "Hannover Messe 2021 Digital Edition". Wskazała również, że dalszy rozwój gospodarki Niemiec będzie zależał od tego, czy kraj zdoła opanować wskaźnik infekcji.

Co najmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło już ponad 10 mln Niemców

Co najmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło już ponad 10 mln Niemców EPA/Attila Balazs

Merkel za ogólnokrajowym lockdownem

Po trzech miesiącach kampanii szczepień Niemcy przyspieszyły w zeszłym tygodniu, osiągając rekordowy wynik prawie dwóch milionów osób zaszczepionych w ciągu trzech dni, od środy do piątku. W sumie 15,9 procenta liczącej 83 mln populacji Niemiec otrzymało pierwszą dawkę szczepionki, a 6,1 procenta otrzymało dwie dawki. Ale "nawet szybkie szczepienia nie są gwarancją, że nowe mutacje, przeciwko którym nasze szczepionki nie działają lub działają słabiej, nie rozprzestrzenią się po świecie" - ostrzegła Merkel.

Rząd federalny planuje we wtorek zaostrzenie przepisów dotyczących walki z COVID-19, tak aby mógł wprowadzać "blokady" w całym kraju, w tym nocne godziny policyjne, nawet jeśli oznacza to pokonanie oporu na poziomie lokalnym czy regionalnym – pisze AFP. Ta poprawka do istniejącego prawa łamie tabu w Niemczech, gdzie federalizm daje regionom ważne prerogatywy w sprawach zdrowotnych, jednakże kilka regionów zostało oskarżonych o opieszałość w radzeniu sobie z pandemią.