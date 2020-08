Pracownicy służby zdrowia w Brazylii ofiarami ataków. "Przeklinani na ulicy tylko dlatego, że pracują w szpitalach"

W ciągu ostatniej doby w Brazylii odnotowano 54 923 przypadków zakażenia koronawirusem i 1 242 zgony z powodu COVID-19 - poinformowało we wtorek wieczorem czasu lokalnego brazylijskie ministerstwo zdrowia. Całkowity bilans zakażeń koronawirusem w Brazylii od początku epidemii wynosi obecnie 3 112 393, natomiast łączna liczba przypadków śmiertelnych sięga 103 099.

Brazylia należy do krajów najbardziej dotkniętych epidemią. Więcej zakażeń i zgonów jest tylko w USA. Zdaniem wielu ekspertów rzeczywista liczba infekcji i zgonów w Brazylii jest znacznie wyższa. Niektórzy oceniają, że prawdziwa liczba zakażonych może wynosić nawet około 10 milionów.

Ataki na pracowników służby zdrowia

"Kampania, którą rozpoczęliśmy, ma na celu wyróżnienie i docenienie profesjonalistów nie tylko w dziedzinie zdrowia, ale także pomocy społecznej i edukacji w sektorze zdrowia. Niestety, otrzymaliśmy kilka raportów od specjalistów, którzy są przeklinani na ulicy, a nawet atakowani tylko dlatego, że pracują w szpitalach" - powiedziała szefowa programu bezpieczniejszego dostępu do niezbędnych usług publicznych MKCK Livia Schunk w wywiadzie dla brazylijskiego dziennika "O Povo".

Brazylijskie biuro MKCK wydało oświadczenie, w którym stwierdza, że wprawdzie lekarze, pielęgniarki i przedstawiciele innych zawodów ratujący życie zyskali w czasie pandemii uznanie i zaufanie społeczeństwa, ale jednocześnie dochodzi do "bardzo wielu przypadków stygmatyzacji oraz słownej i fizycznej agresji” wobec tych ludzi.

Bolsonaro "od początku kwestionuje niebezpieczeństwo"

Przypomina on, że prezydent, który w Brazylii jest szefem rządu, był od początku przeciwny stosowaniu wszelkich środków ostrożności w związku z pandemią, w tym izolacji i dystansu społecznego. Postępowanie szefa państwa prowadzi do takich sytuacji jak atak w mieście Manaos, gdzie zwolennicy Bolsonaro napadli na pracowników służby zdrowia kwestionujących skuteczność zalecanej przez prezydenta jako uniwersalny środek na koronawirusa chlorochiny, której stosowanie odradza Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).