Szpitale praktycznie nie przyjmują. "Na badanie w prywatnym laboratorium stać niewielu"

Liczba zgonów spowodowanych epidemią przekroczyła w Brazylii w końcu tygodnia 400 - podało brazylijskie Ministerstwo Zdrowia. Poprzedniego dnia raportowało ono o łącznie 9 056 przypadkach zachorowań w 210-milionowym kraju, co stanowiło 15-procentowy wzrost w ciągu doby.

W Kolumbii, gdzie do soboty wirus zaatakował - według niepełnych oficjalnych statystyk - ok. 1 270 osób, z których 25 zmarło - mogą być zatrzymane w drodze na całe godziny samochody osób, które wyruszą bez istotnego uzasadnienia na przejażdżkę, a policja uzna, że nie była ona konieczna. W niewielkim Ekwadorze, który zajmuje drugie po Brazylii miejsce pod względem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, wątły system ochrony zdrowia załamał się całkowicie. Bezradni wobec braku pomocy ze strony miejskich służb mieszkańcy dwu i pół milionowego miasta Quayaquil, głównego portu handlowego i stolicy gospodarczej kraju, pozostawiają godzinami na chodnikach i skwerach dziesiątki swych zmarłych bliskich. Władze wprowadziły tu w końcu tygodnia godzinę policyjną. Obowiązuje od drugiej po południu do piątej rano.