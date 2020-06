Ruch turystyczny spadł o 97 procent. Branża liczy straty

Łącznie pomiędzy styczniem a kwietniem bieżącego roku zanotowano 44-procentowy spadek podróży, co oznacza zmniejszenie obrotów sektora o około 195 miliardów dolarów (767 miliardów złotych - red.). "Najbardziej doświadczonym pandemią regionem świata w tym okresie była Azja i Oceania, gdzie liczba podróży spadła o 51 procent" - odnotowała UNWTO.

Możliwe scenariusze dla branży turystycznej

W poniedziałkowym komunikacie władze organizacji przypomniały o majowym dokumencie UNWTO przewidującym trzy możliwe scenariusze dla światowej branży turystycznej w 2020 roku. Są one uzależnione od eliminowania przez poszczególne kraje obostrzeń związanych z pandemią.

Eksperci UNWTO wskazali w majowym raporcie, że w konsekwencji ograniczenia ruchu turystycznego wskutek pandemii, liczba osób odbywających zagraniczne podróże w całym 2020 roku spadnie o 0,85-1,1 miliarda. W rezultacie miałoby się to przełożyć na utratę wpływów w branży na poziomie 0,91-1,2 biliona dolarów (3,59-4,73 biliona złotych).

"Turystyka na Sycylii nie wystartowała"

O poważnym kryzysie branży turystycznej na Sycylii donoszą włoskie media i to mimo że - jak wynika z sondaży - ta wyspa jest najczęściej wskazywana przez Włochów jako miejsce wakacji w dobie pandemii. "Turystyka na Sycylii nie wystartowała" - tak media obrazowo opisują sytuację na włoskiej wyspie, analizując dane zawarte w raporcie banku centralnego przedstawionym w poniedziałek w Palermo.

Jako podstawową przyczynę tego stanu wymienia się nieobecność zagranicznych turystów, od których tamtejszy sektor jest w dużym stopniu uzależniony. Także sami Włosi potrzebują więcej czasu na to, by odnaleźć w sobie wolę do podróżowania na wyspę.