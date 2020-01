14 dni "prawdopodobnie w bazie wojskowej". Londyn zapowiada kwarantannę

Ewakuacja obywateli brytyjskich z Wuhan i okolic ma się rozpocząć w czwartek rano. Jak się szacuje, w prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan, przebywa obecnie około 300 obywateli brytyjskich. Władze w Londynie oceniają, że co najmniej 200 z nich będzie chciało powrócić do kraju.

W związku z epidemią koronawirusa Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Londynie wydało we wtorek wieczorem zalecenie dla obywateli brytyjskich, by powstrzymali się od podróży do Chin kontynentalnych, o ile nie jest ona niezbędna. Zalecenie nie dotyczy dwóch specjalnych regionów autonomicznych ChRL - Hongkongu i Makau. Z kolei w środę rano linie British Airways zawiesiły do odwołania wszystkie bezpośrednie loty między Wielką Brytanią a kontynentalnymi Chinami.