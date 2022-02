Zbigniew Rau spotka się z Siergiejem Ławrowem w Moskwie. Wśród tematów sytuacja na Ukrainie

Szef polskiego MSZ pełniący też rolę przewodniczącego OBWE, leci do Rosji. W poniedziałek spotka się ze swoim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Według informacji podawanych przez rosyjski resort, tematem rozmów będą "kwestie problemowe w pracy specjalnej misji monitorującej OBWE na Ukrainie" oraz sprawy dwustronne. Polska przewodniczy obecnie OBWE.

Wcześniej Zbigniew Rau zapowiedział, że udaje się do Rosji, gdzie będzie zachęcał państwa uczestniczące w konflikcie rosyjsko-ukraińskim do poszukiwania płaszczyzny porozumienia.

Konflikt Rosja - Ukraina. W poniedziałek wizyta szefa MSZ w Moskwie

Polska objęła 1 stycznia br. roczną prezydencję w OBWE, podczas której minister Rau sprawuje funkcję Przewodniczącego OBWE (Chairperson in Office).

Konflikt Rosja - Ukraina

Pod koniec 2021 roku Rosja sformułowała szereg żądań wobec USA i NATO, nazywając je propozycjami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Kreml domaga się prawnych gwarancji nierozszerzenia NATO m.in. o Ukrainę; kraje Sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu. W przypadku niezrealizowania żądań Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania. Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie żołnierzy przy ukraińskiej granicy przez Rosję ma służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci wojskowi oraz zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji, do której może dojść w każdej chwili.