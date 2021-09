Komisja Europejska oskarża Rosję o ataki cybernetyczne na państwa członkowskie

W tym roku niemieckie służby bezpieczeństwa kilkukrotnie informowały Bundestag o cyberatakach zagranicznych służb wywiadowczych na niemieckich parlamentarzystów. Ataki te były często wymierzone w prywatne i służbowe adresy e-mail polityków. Zagraniczne służby próbowały wykorzystać uzyskany dzięki temu dostęp do publikowania w ich imieniu "osobistych i prywatnych informacji lub sfabrykowanych fałszywych wiadomości" – ostrzegały niemieckie służby. Podejrzewają one, że za atakami, w których próbowano uzyskać dostęp do prywatnych kont parlamentarzystów, stoi rosyjska grupa hakerów "Ghostwriter".