Kanada wysyła okręty na Bałtyk. Nałoży nowe sankcje na Rosję

Zakaz eksportu technologii

Kolejne sankcje gospodarcze będą dotyczyły zakazu eksportu technologii, które mogłyby zostać użyte przez rosyjski przemysł zbrojeniowy, w tym technologii związanych z komputerami kwantowymi, komponentami do produkcji, technologii i oprogramowania. Sankcje dotyczą też zakazu eksportu na Białoruś technologii i sprzętu oraz towarów, które mogłyby zostać użyte do produkcji broni.

Kanada wysyła okręty na Bałtyk

HMCS Kingston i HMCS Summerside to okręty obrony wybrzeża, dołączą do natowskiej grupy działań chroniących przed minami. Na Summerside znalazła się też specjalistyczna grupa nurków, wspierana nowoczesnym sprzętem do działań saperskich. Obecnie na Bałtyku znajdują się dwa inne kanadyjskie fregaty – Halifax i Montreal, powrócą one do Kanady w lipcu.