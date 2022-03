Biały Dom: jesteśmy na etapie finalizowania szczegółów podróży prezydenta Bidena do Polski

Joe Biden, prezydent USA, przyleci w piątek do Polski. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki przekazała, że amerykański przywódca planuje zapytać prezydenta Andrzeja Dudę, co jeszcze mogą zrobić Stany Zjednoczone, aby zwiększyć wysiłki na rzecz rozwiązania kryzysu humanitarnego. Na pytanie o propozycję misji pokojowej NATO w Ukrainie, Psaki odparła, że amerykańscy żołnierze nie będą angażować się w konflikt. - Ale będziemy nadal omawiać szereg pomysłów, w tym ten - dodała.

W niedzielę Biały Dom podał, że prezydent USA Joe Biden w piątek przybędzie do Warszawy. W sobotę amerykański prezydent spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą.

Jen Psaki, rzeczniczka Białego Domu, podczas poniedziałkowej konferencji została zapytana o pomysł wysłania pokojowej misji na Ukrainę. Taką propozycję przedstawił wicepremier do spraw bezpieczeństwa, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Oczywiście będziemy pracować z Polską, a także z innymi sojusznikami, partnerami w Europie po to, żeby pomóc Ukrainie w walce z rosyjskim agresorem, żeby zapewnić wolność obywatelom Ukrainy. Będziemy dalej wyciągać poważne konsekwencje, ale prezydent Biden jasno zapowiedział, że nie wyślemy amerykańskich żołnierzy, by walczyć z rosyjskimi żołnierzami, i że to nie jest w naszym interesie. Ale będziemy nadal omawiać szereg pomysłów, w tym ten - powiedziała. Jak dodała, "za kulisami toczy się szereg dyskusji". Oceniła jednak, że stanowisko USA w sprawie wysłania swoich żołnierzy na Ukrainie prawdopodobnie się nie zmieni.