Jaka będzie odpowiedź Izraela? Trzy kategorie "szerokiego wachlarza celów"

Jaka będzie odpowiedź Izraela

Jak stwierdziło BBC, powściągliwość, do której sojusznicy Izraela wzywali go ostatnim razem, gdy doszło do podobnego impasu w kwietniu, jest tym razem bardziej wyciszona. Biorąc pod uwagę determinację Izraela do walki ze wszystkimi wrogami naraz - w Libanie, Strefie Gazy, Jemenie i Syrii - rząd Netanjahu wydaje się nie być w nastroju do powstrzymywania się - ocenił portal.