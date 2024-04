W dokumencie podkreślono, że rozpatrywane porozumienie w sprawie uwolnienia zakładników spowodowałoby natychmiastowe i długotrwałe zawieszenie broni w Strefie Gazy, co ułatwiłoby przypływ dodatkowej niezbędnej pomocy humanitarnej w całej Strefie Gazy i doprowadziłoby do trwałego zakończenia działań wojennych. Jak dodano, mieszkańcy Strefy Gazy mogliby wrócić do swoich domów i na swoje ziemie po wcześniejszym przygotowaniu się do zapewnienia schronienia i pomocy humanitarnej.